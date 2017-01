Twee jaar cel voor asielzoeker die man met koevoet en koksmes te lijf gaat

Door: redactie

5/01/17 - 20u06 Bron: Belga

© Thinkstock.

diepenbeek Een Syrische vluchteling (46), die in een OCMW-flat in Diepenbeek een man met een koevoet en een koksmes te lijf ging, is in de rechtbank van Hasselt veroordeeld tot twee jaar cel en 600 euro boete. Ook werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. Volgens de Syriër wilden het slachtoffer en een kompaan hem van kant maken. Hij voelde zich "bespioneerd".

Het Genkse slachtoffer zat op 19 mei 2015 bij Murad O. in de kappersstoel. Toen een andere man, die het slachtoffer vergezelde, sigaretten ging halen, sloeg de kapper toe. Eerst klopte hij met een koevoet op het hoofd van de man, die tegen de grond ging. Daarna haalde hij een koksmes met een lemmet van 21 centimeter tevoorschijn. Hij dreigde de Genkse man in de buik te steken.



Uiteindelijk sneed de geweldenaar ermee in het gezicht van het slachtoffer. Toen de vriend van het slachtoffer opnieuw aanbelde, kon de zwaargewonde man ontkomen. Hij zocht hulp in een slagerij. De kapper zelf rende met het mes en de koevoet al schreeuwend de straat op.



Volgens het slachtoffer was de agressor uit op zijn portefeuille en gsm. De politie kon hem uiteindelijk in de boeien slaan. De Syriër, die eerst in Duitsland woonde, ontkende de diefstal met geweld. "Ik had in Duitsland een relatie aangeknoopt met een vrouw en dat was een schande voor de Turkse familie van mijn ex-vrouw. De twee mannen wilden mij van kant maken", aldus de Syriër.



Aan het slachtoffer is als schadevergoeding 1 euro provisioneel toegekend. Murad O. moet 1.443 euro gerechtskosten betalen.