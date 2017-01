Bert Anciaux wil dat NMBS psychisch zieke mensen niet vervolgt wegens zwartrijden

Door: redactie

zwartrijden Senator Bert Anciaux (sp.a) wil dat de NMBS psychisch zieke mensen die door hun ziekte zwartrijden niet vervolgt en de opgelegde boetes kwijtscheldt. In een antwoord op een schriftelijke vraag antwoordt minister van Mobiliteit François Bellot echter dat enkel reizigers die onder 'de wet ter bescherming van de maatschappij' vallen hiervoor in aanmerking komen.

In zijn vraagstelling verwijst Anciaux naar een zaak waarbij de NMBS een psychisch zieke jongen al voor 12.000 euro boetes opgelegd heeft wegens zwartrijden op de trein. "De jongen is zich van geen kwaad bewust en kampt al geruime tijd met psychische problemen waarvoor hij in behandeling is. Het is echter toch niet ernstig dat ouders, partners of familieleden moeten opdraaien voor de handelingen van hun psychisch gestoord kind, partner of familielid en de NMBS of regionale vervoersmaatschapppijen geen begrip opbrengen voor hun medische situatie". Anciaux steunt dan ook de vraag van belangengroepen als Similes om psychisch zieke mensen die door hun ziekte zwartrijden niet te vervolgen.



"Documenten van psychiaters worden door de NMBS niet in aanmerking gekomen bij vragen om vaststellingen van onregelmatigheden ongedaan te maken of de boete te verlagen. De enige situatie die in aanmerking wordt genomen is die waarbij de onregelmatige reiziger onder bescherming van 'de wet tot bescherming van de maatschappij' is geplaatst", aldus Bellot. Hij wijst ook op het feit dat bepaalde personen met een fysieke of mentale handicap zich door iemand kunnen laten begeleiden die dan gratis meereist. Wie moeilijkheden ondervindt bij de aankoop van een ticket aan een automaat kan via een gratis nummer ook hulp inroepen van een NMBS-medewerker.