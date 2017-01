Door: redactie

De vermoedelijke dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn kon vier dagen ongezien door zeker vijf Europese landen reizen. Sinds gisteren is ook duidelijk dat Anis Amri een tussenstop hield in ons land. Hij werd herkend op camerabeelden in het treinstation van Brussel-Noord. Een overzicht van zijn vluchttraject.