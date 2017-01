Aantal pv's wegens homofobie gedaald

Door: redactie

168, zoveel gevallen van 'homofobie' heeft de politie in 2015 geregistreerd. Dat is een daling in vergelijking met de 192 het jaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van senator Ann Brusseel (Open Vld).

Het aantal processen-verbaal dat door de Belgische politiediensten werd uitgeschreven, handelt vooral over 'discriminatie op basis van seksuele geaardheid'.



In 2011 werden 87 van dergelijke inbreuken geregistreerd, in 2012 ging het om 163 gevallen, in 2013 waren er 142, in 2014 192 en in 2015 168.



De meeste feiten in 2015 situeerden zich in Luik (40), het Brusselse Gewest (39), Henegouwen (33), Antwerpen (17), Oost-Vlaanderen (15), Namen (7), West-Vlaanderen (6), Waals-Brabant en Vlaams-Brabant (4), Luxemburg (2) en Limburg (1).