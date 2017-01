Dodelijk arbeidsongeval in Antwerpse haven: isoleerder valt van tank van 20 meter

PLA

5/01/17 - 18u20 Bron: Eigen berichtgeving

Een Bosnische onderhoudsman is vanmorgen verongelukt bij werkzaamheden op de tankterminal van VOPAK/ACS aan de Scheldelaan, in het Antwerpse havengebied. De man werkte voor een contractor, een firma die tijdelijke werkzaamheden uitvoert op de terminal.

Rond 8.20 uur kwam de man die bovenop tank nr. 81 stond ten val en stortte te pletter. Hij viel zo'n twintig meter naar beneden en was op slag dood.



De Scheepvaartpolitie voert een onderzoek in opdracht van het Antwerpse arbeidsauditoraat. Volgens politiewoordvoerder Peter De Waele wijst alles op een ongeval. Het zou meteen het eerste dodelijke ongeval in de Antwerpse haven zijn dit jaar.



Het bedrijf VOPAK baat in de Antwerpse haven twee tankterminals uit. Op de site van ACS aan de Scheldelaan staan 107 tanks met een totale capaciteit van ruim 200.000 kubieke meter. Woordvoerster Liesbeth Lans van de Nederlandse hoofdzetel van VOPAK was karig met commentaar: "Wij vinden het verschrikkelijk en denken in de eerste plaats aan de familie en collega's van het slachtoffer."