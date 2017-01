Gentse bibliotheek verhuist boekencollectie met mensenketting

Door: redactie

5/01/17 - 18u14 Bron: Belga

© thinkstock.

De verhuis van de collectie van de Gentse stadsbibliotheek aan het Woodrow Wilsonplein naar de nieuwe bibliotheek De Krook, begint op 26 januari met een mensenketting. Dat meldt het Gentse stadsbestuur, dat oproept om deel te nemen aan de symbolische start van de boekenverhuis.

De verhuisketting loopt van de "oude" Bibliotheek Zuid naar de nieuwe Bibliotheek De Krook aan de Lammerstraat, over een afstand van ongeveer 250 meter. "Op donderdag 26 januari om 13.30 uur kan iedereen die wil een handje toesteken en zo een waardevolle schakel worden in de verhuisketting. Zoveel mogelijk mensen zullen de boeken stuk voor stuk aan elkaar doorgeven, tot ze de nieuwe bibliotheek bereiken", zegt het stadsbestuur. "Als iedereen in de ketting een boek in handen heeft, bevriest de ketting voor een leuk fotomoment. Daarna worden de boeken verder aan elkaar doorgegeven."



De rest van de verhuis zal verschillende weken in beslag nemen. Er moeten in totaal ongeveer 600.000 boeken verhuisd worden. De nieuwe bibliotheek opent op 10 maart, bijna zes jaar na de start van de werkzaamheden op de Krooksite. In De Krook worden de openingsuren van de hoofdbibliotheek verlengd tot 19 uur en wordt er ook een avondopening op donderdag ingevoerd.