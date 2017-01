Bedrijfsleider randt drie jobstudenten aan

Door: redactie

5/01/17 Bron: Belga

HOEVENEN Een 62-jarige bedrijfsleider uit Hoevenen wordt voor de correctionele rechtbank vervolgd voor het aanranden van drie tienerjongens uit zijn familie. Hij had zich aan hen vergrepen toen ze vakantiewerk bij hem kwamen doen. Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar cel, deels met probatie-uitstel.

De vader van een 16-jarige jongen had op 27 augustus 2014 klacht ingediend tegen de zestiger, die de schoonbroer van zijn vrouw is. Zijn zoon deed vakantiewerk op het bedrijf van de beklaagde in het Nederlandse Putte. Hij had de tiener na het werk mee naar een geïmproviseerde fotostudio genomen, waar hij hem gefotografeerd had, terwijl hij zich ontkleedde. Het bleek niet de eerste keer te zijn dat de beklaagde over de schreef ging. Hij had de jongen twee jaar daarvoor al aangerand, toen hij tijdens de kerstvakantie bij hem bleef logeren.



De aangifte zorgde voor de nodige opschudding in de familie en nog meer slachtoffers traden naar voren. Een schoonzus van de beklaagde vertelde dat ze door hem betast werd toen ze 13 was. De beklaagde was toen 30 en die feiten zijn intussen verjaard.



Twee neven deden eveneens aangifte: ook zij waren aangerand toen ze bij hem logeerden, terwijl ze vakantiewerk deden op zijn bedrijf. De ene jongen kon zich vier concrete gevallen herinneren, de andere twee of drie.



Een huiszoeking bij de zestiger leverde filmpjes op, waarin een van de neven stiekem gefilmd werd in de badkamer, chatvideo's met jongens die zich uitkleedden en chatgesprekken waarbij de beklaagde zich als minderjarige voordeed. De man ging mondjesmaat tot bekentenissen over en gaf toe dat hij op latere leeftijd interesse had gekregen in tienerjongens. De man is intussen al twee jaar in behandeling voor zijn problematiek.



Vonnis op 2 februari.