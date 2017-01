Romazigeuners stelen geld en juwelen in serviceflats in Ardooie

Hans Verbeke

5/01/17 - 17u48 Bron: Eigen berichtgeving

In Ardooie zijn gisterennamiddag drie Romazigeuners op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius. Het trio was binnengedrongen in enkele serviceflats en had daar geld en juwelen gestolen.