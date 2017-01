Vlaamse bouwbedrijven blijven kreunen onder goedkope concurrentie

Door: redactie

De Vlaamse bouwbarometer klokte vorig jaar af op een gemiddelde van 98,2. Dat is iets beter dan de vier voorgaande jaren, maar toch nog altijd onder de gezonde grens van 100, waar optimisten en pessimisten elkaar in evenwicht houden. Grote boosdoener voor de sector blijft de hevige concurrentie van goedkope buitenlanders.

De bouwbarometer is een initiatief van sectorfederatie Bouwunie, die peilt naar het vertrouwen bij de Vlaamse kmo's en zelfstandigen in de bouwsector. De barometer heeft het afgelopen jaar niet veel bewogen. Eind 2015 stond hij op 99 en een jaar later op 98,4. Het is intussen al van medio 2011 geleden dat nog eens de gezonde grens van 100 werd gehaald, en van 2008 dat het jaargemiddelde op minstens 100 lag.



Volgens Bouwunie is de sector nog altijd het slachtoffer van hevige concurrentie van erg goedkope buitenlanders. Met het werkvolume bij de Vlaamse bouwbedrijven zit het snor: een derde heeft nu meer werk dan vorig kwartaal en nog eens 22 procent verwacht de volgende maanden een stijging van het werkvolume. Er is daarentegen vooral pessimisme over de lagere prijzen: 28 procent geeft aan dat de prijzen zijn gedaald, 27 procent verwacht de volgende maanden een verdere daling terwijl slechts 11 procent denkt dat de marges zullen verbeteren. "Minder dan de helft (47 procent) van de bouwbedrijven kan met winstgevende prijzen werken", aldus Bouwunie, "2 procent werkt met verlies".



De sector kent ook nog altijd een dalende werkgelegenheid. Twaalf procent verwacht binnenkort aan te werven, terwijl 16 procent verwacht met minder personeel te zullen werken. "Dit staat in schril contrast met de toename van het jobaanbod in de rest van de economie", klaagt Bouwunie. Al neemt het personeelsbestand niet meer zo sterk af als enkele jaren geleden.



Voor 2017 heerst er wel wat meer optimisme.