Bejaarde vrouw (81) overleeft ongeval met vluchtmisdrijf niet

5/01/17 - 16u54 Bron: Federale Politie

De federale politie en het parket van Waals-Brabant zoeken getuigen van een dodelijk vluchtmisdrijf in Eigenbrakel (Braine l'Alleud) waarbij een 81-jarige vrouw gisteren in de vooravond het leven liet.

De bejaarde vrouw stak woensdag omstreeks 17u30 de Nijvelsesteenweg over ter hoogte van de woning met huisnummer 109 en werd hierbij aangereden door een onbekend voertuig. Het voertuig nam de vlucht in de richting van Waterloo of Lasne. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen.



Uit onderzoek is gebleken dat het betrokken voertuig een donkergrijze Toyota Hilux, gebouwd tussen 2011 en 2015, zou kunnen zijn. Het voertuig werd vooraan en aan de linkerkant beschadigd.



De politie zoekt ooggetuigen van het ongeval of personen die meer informatie kunnen geven over het voertuig of zijn bestuurder. Als u informatie heeft over dit ongeval, dan vragen de speurders contact op te nemen.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email.