Treinverkeer tussen Kortrijk en Anzegem verloopt weer over twee sporen na uitgebrande seinkast

Alexander Haezebrouck

5/01/17 - 15u57 Bron: Eigen berichtgeving

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Anzegem verloopt sinds 14.45 uur terug over twee sporen en verloopt dus opnieuw normaal. Dat laat woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel weten.

Sinds gisterenmorgen kon het treinverkeer maar over één spoor passeren nadat een seinkast in Harelbeke in de nacht van dinsdag op woensdag rond 3 uur uitbrandde. Daardoor werden enkele piektreinen afgeschaft en waren er gevolgvertragingen van gemiddeld vijftien minuten.



"Onze technici van hebben dag en nacht gewerkt om de seinkast terug volledig op te bouwen", zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. "Daardoor kunnen de treinen vroeger dan verwacht opnieuw over twee sporen passeren en verloopt het treinverkeer opnieuw normaal."



De oorzaak van de brand was een zware kortsluiting, maar wat die kortsluiting heeft veroorzaakt is momenteel nog niet duidelijk.