Meer agenten in burger op Carnaval Aalst

5/01/17

Aalst Tijdens het carnaval in Aalst zal er dit jaar meer politie ingezet worden en zullen meer agenten in burger patrouilleren. Dat heeft de Aalsterse burgemeester Christoph D'Haese vandaag bekendgemaakt tijdens de voorstelling van de 89e editie.

De traditionele zondagstoet, het hoogtepunt van de carnavalsdriedaagse, vindt dit jaar op 26 februari plaats. Met zes nieuwe deelnemers zal er een recordaantal van 80 officiële carnavalsverenigingen deelnemen aan de stoet, afgewisseld met een 200-tal losse groepen. "Ik verwacht een verhoging van het aantal agenten, vooral meer in burger. We moeten zorgen dat het parcours goed gemonitord is. Als er op bepaalde plaatsen een overcrowding is, moeten we ingrijpen. Ik weet dat we op de Aalstenaars kunnen rekenen en op hun dosis gezond verstand", zei burgemeester D'Haese.



De stoet zal een traject van zeven kilometer afleggen. Voor het hele carnavalsevenement is er opnieuw een uitgebreid nood- en interventieplan opgemaakt, waarin alle hulpdiensten vertegenwoordigd zijn. De terreurdreiging blijft een factor, zei D'Haese. "We hebben ons vorig jaar, ook bij terreurniveau 3, op een goede en waardige manier getoond. (..) Alles kan en alles mag. We gaan niet aan censuur doen. Het is de hoogmis van spot en ironie. Dat zal altijd zo blijven, wat er ook in de wereld gebeurt."