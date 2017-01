1.000 liter brandstof vloeit in Samber na scheepsbotsing

Door: redactie

Na de aanvaring tussen twee binnenschepen is zowat 1.000 liter brandstof in de Samber terechtgekomen. Het ongeval gebeurde donderdag kort voor de middag in Auvelais (prov. Namen). Dat bevestigt kolonel Marc Gilbert van de brandweerzone Val de Sambre. De brandweer, duikers en de Civiele Bescherming kwamen ter plaatse.