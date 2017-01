Lijk in kanaal blijkt man die vannacht nog werd opgepakt

bewerkt door: redactie

5/01/17 - 15u02 Bron: Belga

Het lichaam werd opgemerkt ter hoogte van het Klein Kasteeltje. (archieffoto) © photo news.

In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is vanochtend een lijk uit het kanaal gevist. Volgens het parket gaat het om het lichaam van een 37-jarige Bulgaar dat omstreeks 09.00 uur was opgemerkt ter hoogte van het Klein Kasteeltje.