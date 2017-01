Swissport verliest afhandelingscontract met Ryanair op Brussels Airport

Door: redactie

Luchtvaart Afhandelaar Swissport verliest het afhandelingscontract met luchtvaartmaatschappij Ryanair op Brussels Airport. Het contract liep tot eind februari en wordt niet verlengd, zo deelde de Swissportdirectie vandaag mee aan het personeel. Voor de getroffen arbeiders zal voor de eerste keer in de geschiedenis van de sector een beroep worden gedaan op de CAO voor de transfer van arbeiders, waardoor er in principe geen ontslagen vallen. Voor de bedienden bestaat die mogelijkheid niet en heerst er dus nog onzekerheid.

Concreet gaat Swissport contact opnemen met de nieuwe afhandelaar (Aviapartner, red.), waarbij dan berekend zal worden hoeveel arbeiders er van het ene bedrijf naar het andere kunnen verhuizen. Deze arbeiders moeten niet worden ontslagen en nemen hun anciënniteit mee naar Aviapartner.



De Swissportdirectie, die toegeeft dat het om een groot contract met Ryanair ging, kon donderdag niet zeggen hoeveel personeelsleden in aanmerking komen voor een verhuis. In vakbondskringen heeft men het, op basis van eigen berekeningen, over een 70 à 80 voltijds equivalenten. Hoeveel daarvan een bediendecontract hebben, is niet duidelijk. Voor bedienden bestaat er geen transfer-CAO.