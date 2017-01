Door: redactie

5/01/17 - 13u38 Bron: Belga

A. T. , het meisje van 14 uit Diest dat maandag als vermist werd opgegeven door haar familie, is terecht. Dat had de familie woensdagavond gemeld en het nieuws wordt bevestigd door Child Focus.

Het meisje is gezond en wel teruggevonden, zo luidt het bij Child Focus, zonder verdere details te verschaffen.



Waar A. gedurende haar verdwijning geweest is, is onduidelijk.