Antwerpen wordt eerste smart city van Vlaanderen

Door: redactie

5/01/17 - 13u41 Bron: Belga

© goeuro.be.

Antwerpen wordt de eerste smart city in Vlaanderen. De stad gaat honderden sensoren verstoppen in vuilnisbakken, waterleidingen, parkeerplaatsen en zelfs verwarmingsketels van inwoners, om alles met het internet te verbinden. De gegevens die dat oplevert, worden opgengesteld voor elke ontwikkelaar, een primeur in Europa.

Vlaanderen schuift Antwerpen naar voor als proeftuin voor een technologie die op termijn in alle steden moet worden geïntroduceerd. "Als diamantcentrum van de wereld en shoppinghoofdstad van de lage landen is Antwerpen de ideale stad om in te experimenteren", zegt burgemeester Bart De Wever. "Het zorgt ervoor dat we een groter draagvlak kunnen bieden dan ons bevolkingsaantal doet vermoeden."



Samen met IMEC, het platform van de Vlaamse universiteiten voor onderzoek naar nieuwe technologieën, begint Antwerpen chips in alle mogelijke objecten te integreren. Sensoren in vuilnisbakken houden bijvoorbeeld in de gaten wanneer de ophaaldienst moet langskomen. Chips in waterleiding en riolering analyseren de waterkwaliteit en waarschuwen voor een mogelijke overstroming. Sensoren in de bestelwagens van Bpost meten de luchtkwaliteit. Lees ook Smart-televisie is nog altijd niet zo slim

Slechts het begin De stroom aan gegevens laat de stad een efficiëntere organisatie toe, maar dat is slechts het begin. "Het bijzonderste aan ons project is dat het om een open platform gaat", zegt minister van Innovatie Philippe Muyters. "Daarmee zijn we de eerste in Europa. Elke ontwikkelaar kan de data gebruiken en er zijn eigen toepassing mee creëren."



Zo zal in een volgende fase onder meer naar Google worden gekeken voor integratie van de verkeersdata in Maps. Een toepassing die nu al wordt uitgevoerd is de installatie van warmwaterketels met ingebouwde technologie. De toestellen krijgen een signaal als de productie van hernieuwbare energie het hoogst ligt en beginnen dan pas op te warmen.