Twee ongevallen met varkenstransporten door gladde wegen: tientallen dieren overleven het niet

Wouter Spillebeen

5/01/17 - 12u48

video Bij twee verschillende ongevallen met varkenstransporten zijn deze voormiddag tientallen dieren omgekomen. Zowel in Rollegem als in Aalter belandden twee vrachtwagens door het gladde wegdek in de gracht.

In de Sterrewijk in Aalter is net als in Rollegem deze voormiddag een vrachtwagen die 210 varkens vervoerde op zijn zij in de gracht beland. Naar schatting overleefden zo'n 40 varkens het ongeval niet. De overlevende varkens moeten nog door een dierenarts onderzocht worden.



De oorzaak van het ongeval ligt bij het gladde wegdek. De vrachtwagenchauffeur moest uitwijken, gleed weg en belandde in de zachte berm naast de landweg. Daar zakten de wielen in de gracht en kantelde de vrachtwagen op zijn zij. De Sterrewijk is afgesloten totdat de vrachtwagen getakeld is.