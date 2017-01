Parket eist in beroep vijf jaar cel en levenslang rijverbod voor doodrijder Merel De Prins

Door: redactie

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een effectieve celstraf van 5 jaar, een geldboete van 6.600 euro en een levenslang rijverbod gevorderd tegen Muhammed Aytekin, de 21-jarige jongeman uit Schaarbeek die in oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins doodreed in Vilvoorde.

De Vilvoordse politierechtbank veroordeelde de man op 12 december nog tot een gevangenisstraf van 5 jaar, waarvan 10 maand met uitstel, een boete van 6.600 euro en een levenslang rijverbod maar de verdediging ging daartegen in beroep.



Het ongeval vond op 28 oktober 2015 kort na de middag plaats op het kruispunt van de Jan Frans Willemsstraat met de Radiatorenstraat. De 12-jarige Merel De Prins, die met de fiets onderweg was naar huis, werd op het fietspad aangereden door een BMW die er na de aanrijding onmiddellijk vandoor ging. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleed later diezelfde avond aan haar verwondingen.



De bestuurder, de 21-jarige Muhammed Aytekin, nam eerst de vlucht naar het buitenland maar gaf zich op 2 november dan toch aan bij de politie. Volgens de verkeersdeskundige reed Aytekin 85 km/u binnen de bebouwde kom, remde hij niet en maakte hij een fout ontwijkingsmanoeuvre. "Mits een aangepaste snelheid was het ongeval vermeden", zei substitute Anita Van Molle. "Getuigen spreken over zijn ongepast rijgedrag en ongepaste snelheid, zowel voor als na het ongeval."



Volgens het parket verdient Aytekin geen uitstel meer omdat hij al 18 maal veroordeeld werd voor rijden zonder rijbewijs en 5 maal voor rijden ondanks een rijverbod. "Het is een illusie te denken dat deze man zich ooit aan de wetgeving of gerechtelijke uitspraken zal houden", klonk het.