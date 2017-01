Tommelein daagt Vande Lanotte uit

Leen Belpaeme

Prioriteiten

Tommelein schuift vijf prioriteiten naar voor, namelijk de uitbouw van een ombudsdienst, het verlagen van de belastingsdruk, het creëren van een moderne, digitale en groene stad, de stad proper houden en tot slot de inspraak van de inwoners verhogen.



Tommelein neemt ook ontslag als voorzitter van de gemeenteraad. "Ik wil een meer vrije rol spelen", aldus Tommelein. Hij verwees ook naar de plannen van Vande Lanotte om een burgerpartij op te richten. "Wij staan open voor iedereen, ook wie geen partijkaart heeft. Ik had er ook geen in 2000 toen ik gemeenteraadslid werd".



Tommelein verwacht geen problemen voor de rest van de legislatuur. "De coalitie gaat gewoon verder. Maar Open Vld is nu volwassen in Oostende en we zijn klaar om de burgemeester te leveren", besluit hij.