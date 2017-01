Vrachtwagen met varkens op weg naar slachthuis belandt in gracht na slippartij

Alexander Haezebrouck

video In het zuiden van West-Vlaanderen gebeurden deze ochtend verschillende ongevallen waarbij wellicht het gladde wegdek aan de basis lag. Daarbij raakten enkele automobilisten gewond. In Rollegem slipte een vrachtwagen met 211 varkens in de gracht door gladheid. De vrachtwagen was onderweg naar het slachthuis toen het mis ging in de Schreiboomstraat. De chauffeur zelf raakte niet gewond.

Op verschillende plaatsen in de provincie begon het deze ochtend te regenen. Dat zorgde op heel wat plaatsen voor een glad wegdek met ongevallen tot gevolg. Dat was onder meer het geval in Dentergem, Ooigem, Ingelmunster, Moorslede, Meulebeke en Rollegem. In Moorslede werd een vrouw gewond nadat ze met haar wagen over de kop ging en in een akkerveld terecht kwam. Ook in de Tieltstraat in Dentergem raakte een autobestuurder gewond nadat hij met zijn wagen in de sloot terecht kwam. In dezelfde straat ging nog een tweede wagen in de gracht, maar daarvan bleef de autobestuurder ongedeerd. De brandweer kreeg ook een oproep binnen voor een ongeval waarbij iemand gekneld zat in de Schreiboomstraat in Rollegem bij Kortrijk. Idem voor de Ooigemstraat in Meulebeke. Op die plaats kwam eveneens een wagen op zijn dak terecht. In Moorslede werd een vrouw gewond nadat ze met haar wagen over de kop ging. © Christophe Maertens.