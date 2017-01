Overheid beu? Binnenkort kan u zélf de taken van uw stad of gemeente overnemen

Door: redactie

5/01/17 - 07u02 Bron: Het Nieuwsblad

De Markthal in Rotterdam. In Nederland is het 'recht op uitdaging' al aardig ingeburgerd. © anp.

Wie vindt dat de overheid zich niet juist of onvoldoende van haar taken kwijt, krijgt binnenkort het recht haar uit te dagen en het zélf te doen. Het 'recht op uitdaging' wordt al in de praktijk gebracht in Nederland en Groot-Brittannië en de Vlaamse regering wil het nu ook bij ons lanceren. "De overheid wordt nu al uitgedaagd door buurtcomités en burgerbewegingen, we kunnen er maar beter op een positieve manier mee omgaan", klinkt het.