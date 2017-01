Internationaal onderzoek naar 'Belgische klucht' op Zuidpool

Door: redactie

Er komt een internationale inspectie naar de "Belgische klucht" op Antarctica, een gevolg van het constante geruzie tussen de opzijgeschoven poolreiziger Alain Hubert en de Belgische overheid. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

De internationale inspectie komt er op uitdrukkelijke vraag van de landen die deel uitmaken van de Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM), waaronder de VS, Rusland en China. "Zij zijn al een hele tijd zeer ongerust over de Belgische activiteiten op de Zuidpool", geeft het kabinet van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) toe. Noorwegen leidt het inspectieteam, de Bel­gische overheid verleent haar medewerking.



Belangenvermenging

Alain Hubert was jarenlang de feitelijke baas van de Belgische Prinses Elisabeth-basis, maar werd wegens belangenvermenging opzijgeschoven. Sindsdien gaat het van kwaad naar erger. Er werden al grote ogen getrokken toen Hubert ­vorig jaar de basis plunderde. En onlangs raakte bekend dat hij mee toeristische reizen tot diep op Antarctica zou organiseren en er zou meewerken aan de aanleg van een nieuwe landingsbaan.



Geen wetenschappelijke missie

Door het voortdurende geruzie zal er dit jaar voor de eerste keer bovendien sinds lang geen Belgische wetenschappelijke missie naar Antarctica zijn, nochtans dé reden waarom de Belgische basis er kwam. "In de gegeven omstandigheden is dat onmogelijk", betreurt het kabinet-Sleurs.