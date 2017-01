Deze app kan je leven redden bij een terreuraanslag. Download hem meteen

Koen Van De Sype

5/01/17 - 07u11 Bron: BBC, Daily Mail

video Zou jij weten wat je moet doen bij een terroristische aanslag? De gloednieuwe app 'CitizenAid' toont gebruikers in enkele eenvoudige stappen hoe ze hun leven en dat van anderen kunnen redden als ze te maken zouden krijgen met een bomaanslag of een schietpartij. Je kan hem gewoon downloaden in de AppStore.

De app werd gelanceerd op Nieuwjaar en is een samenwerking van Britse civiele en militaire medische diensten. Hij vormt een aanvulling op de bekende 'ren, verberg je en bel de hulpdiensten'-richtlijn. Je kan de app openen mocht je in een terreuraanslag terechtkomen en hij vertelt je stap voor stap wat je moet doen.



En dat gebeurt al meteen als je de app opent: zet je mobiele telefoon op stil, staat er te lezen. Vervolgens krijg je een menu waarin je kan kiezen met wat voor aanslag je te maken hebt: onder meer een schietpartij, een aanval met een mes of een bomexplosie. Lees ook Paus Franciscus lanceert een oproep voor een wereld zonder haat

Stel dat je in een schietpartij terechtkomt, dan raadt de app je aan om zo snel mogelijk weg te rennen als je kan en al je bagage achter te laten, want die zal je alleen vertragen. Vervolgens moet je op zoek naar een veilige plek. In het geval je niet kan ontsnappen, zoek je best een schuilplaats. Verberg je nooit in grote groepen, sluit deuren en barricadeer ze indien mogelijk. Blijf weg van ramen, blijf zo dicht mogelijk bij de grond en hou je stil. Zodra je kan, bel je best zo snel mogelijk de hulpdiensten.



De app drukt erop eerst jezelf in veiligheid te brengen, vervolgens de toestand te evalueren en als het veilig is, ook anderen te helpen. Daarbij kan je een keuzemenu volgen, dat onder meer helpt om te bepalen welke slachtoffers het eerste hulp nodig hebben en wat je de hulpdiensten moet vertellen eenmaal ze ter plaatse aankomen. Het beste wat je kan doen is sowieso gewonden helpen, want hulpdiensten zullen in de eerste plaats het gevaar proberen uit te schakelen.



Extra aandacht is er voor ernstige bloedingen, een van de belangrijkste doodsoorzaken bij een aanslag. De app toont je onder meer hoe je het bloeden stopt als iemand een ledemaat is kwijtgespeeld, door bijvoorbeeld een tourniquet te maken van een das of een sok.