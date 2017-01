Dieselrijders weten niet of auto nog binnen mag in Antwerpen

Door: redactie

lage emissiezone Slechts vijf procent van de dieselrijders weet of zijn of haar auto vanaf 1 februari nog binnen mag in de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen. Dat blijkt uit een enquête die VAB door de Universiteit Antwerpen liet uitvoeren bij 254 mensen. Omdat de kennis bij de automobilisten over de LEZ zo gebrekkig is, vraagt VAB het Antwerpse stadsbestuur om een gedoogbeleid te voeren gedurende een periode van zes maanden, waarin bij een eerste overtreding geen boete volgt, maar wel gerichte communicatie om de overtreder te informeren over de mogelijkheden om de LEZ reglementair te betreden.

Vanaf 1 februari 2017 betalen vervuilende wagens 20 euro per dag of 350 euro per jaar om toegang te krijgen tot de lage-emissiezone in Antwerpen. De toegangsregels zijn voor dieselwagens strikter dan voor benzinewagens. Nochtans blijkt de kennis van dieselrijders over de LEZ beduidend lager te liggen dan die van benzinerijders.



Logischerwijs is vooral wie buiten Antwerpen woont onwetend over de LEZ. De werkelijke kennis is het kleinst bij wie komt winkelen of op café of restaurant gaat in de stad. Slechts drie procent van hen weet zeer concreet wat de LEZ betekent. Wie met de auto naar het werk gaat in Antwerpen is het best geïnformeerd.



Uit een analyse van VAB blijkt dat vooral de particuliere auto-eigenaar getroffen is door de LEZ. Zo mag van de particulieren met een benzinewagen 15 pct de stad niet meer in en van de particulieren met een dieselwagen 24 pct. Bij de bedrijfswagens gaat het om 5 procent van de auto's met benzinemotor en 4 procent van de auto's met dieselmotor. Het zijn veelal dieselwagens van 10 jaar en ouder die niet voldoen aan de norm (Euro 4 of Euro 3 met roetfilter).



Van de respondenten geeft een op de vijf aan Antwerpen te zullen mijden als ze de LEZ niet meer binnen mogen met hun wagen. De helft ziet een oplossing in een ander vervoermiddel. Een op de vier is van plan om een nieuwe wagen aan te schaffen.



Meer informatie over de LEZ op www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez.