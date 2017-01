Wouter Spillebeen

4/01/17 - 22u41

Wouter Spillebeen.

Waarschoot

Aan de spoorwegovergang aan 't Hand in Waarschoot heeft een trein vanavond rond 20.30 uur een personenwagen aangereden. De bestuurster van de wagen kon in het donker en in de gietende regen niet goed inschatten waar ze moest rijden en reed zich zo vast op de sporen. Ze kon de wagen tijdig verlaten vooraleer de trein die aanreed. Er vielen geen gewonden en de betrokken bestuurders legden een negatieve ademtest af. De zes passagiers in de trein konden met de bus verder reizen naar Gent.