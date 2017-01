Dampwinkels zijn enorm succes

Door: redactie

4/01/17 - 21u00 Bron: vtmnieuws.be

Dampwinkels zijn een enorm succes, winkels waar je elektronische sigaretten kunt kopen, vaak met een smaakje. Die zijn veel minder schadelijk dan echte sigaretten. Meer en meer mensen schakelen over, zeker nu vlak na nieuwjaar, nu de goede voornemens nog fris in het hoofd zitten. Volgens uitbater Tim Jacobs heeft het succes veel te maken met het sneeuwbaleffect. "Mensen zien dat mensen in hun omgeving succesvol kunnen stoppen met de elektronische sigaret en zijn dan uiteraard ook zeer nieuwsgierig", vertelt hij, "Anderzijds heb je natuurlijk ook het eindejaar, iedereen heeft goede voornemens en wil stoppen met roken." Er zijn in België nu zo'n twee miljoen mensen die roken. Vorig jaar deed amper 1 procent dat met elektronische sigaretten, vandaag is dat al 5 procent. Een goeie evolutie, zeggen specialisten. "Gezonder noem ik dat niet graag, maar ik zou wel willen zeggen dat het elektronisch sigarettenroken absoluut minder schadelijk is dan het echte roken", zegt kankerspecialist Filip Lardon (Universiteit Antwerpen), "Bij het echte roken wordt er tabak verbrand en dan komen er meer dan 4000 schadelijke stoffen vrij, waarvan toch minstens 70 kankerverwekkend. En die schadelijke stoffen komen bij het elektronische roken minder vrij." Nog béter is natuurlijk om helemaal niét te dampen. Want ook in elektronische sigaretten zit nicotine, en dat is verslavend. Maar het is wel dé manier om te stoppen met roken, zeggen dokters.