Brailletablet moet boeken toegankelijker maken voor blinden

4/01/17

De Brailleliga hoopt dat blinden en slechtzienden binnenkort gebruik kunnen maken van tablets met brailleschrift, die zich momenteel nog in de ontwikkelingsfase bevinden. Dat zegt de organisatie vandaag naar aanleiding van de Wereldbrailledag, die ieder wordt gevierd op 4 januari, de verjaardag van de uitvinder van het brailleschrift Louis Braille. In Brussel was Manneken Pis vandaag daarom verkleed als blinde schooljongen met een geleidehond.