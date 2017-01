Man koopt 'nieuwe' PC met 6.000 foto's op

Door: redactie

4/01/17 - 20u53 Bron: vtmnieuws.be

video

Opnieuw zijn er klachten over elektroketen MediaMarkt, die sommige tweedehandse laptops en computers als nieuw verkoopt. Zo heeft een man een nieuwe laptop gekocht, waarop al 6.000 vakantiefoto's van iemand anders stonden. En hij blijkt niet alleen. Stijn Vanpoucke kocht een maand geleden een nieuwe laptop bij mediamarkt. Maar toen hij die thuis voor het eerst opstartte, bleek die toch niet zo nieuw te zijn. "Er staan duizenden foto's op die niet van ons zijn. We weten ook niet van wie ze zijn. Foto's onder de douche, van op reis, ook documenten, cv's diploma-uitreikingen. Er staan van alles op dat niet van mij is", vertelt hij. Bij MediaMarkt vertellen ze dat er een menselijke fout is gebeurd. De laptop werd door een vorige eigenaar terug binnen gebracht wegens een defect. Na de herstelling worden normaalgezien alle data gewist en komt het toestel terug naar de winkel. Er komt dan een sticker op met "bijna nieuw", maar dat is niet gebeurd. Mediamarkt belooft Stijn een nieuwe laptop.