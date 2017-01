Door: redactie

De verdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn reisde nadien ook door ons land. Dat meldt het Nederlandse openbaar ministerie en wordt bevestigd door het federaal parket in ons land. Anis Amri reisde twee dagen na de aanslag met de trein van Amsterdam naar Brussel en werd gefilmd in het station Brussel-Noord.