Leuven verbiedt snelle elektrische fietsen in delen binnenstad

4/01/17

Leuven heeft rond de autoluwe zone in de binnenstad, die afgelopen maanden werd uitgebreid in het kader van het nieuwe verkeerscirculatieplan, borden geplaatst die het rijden met 'speed pedelecs' in dit gebied verbieden. Deze elektrische fietsen kunnen snelheden halen tot 45 km per uur. Oppositiepartij Groen protesteert en vraagt dat deze fietsen behandeld worden als gewone fietsen.