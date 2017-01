Extra geld voor crisishulp en begeleiding van meisjes in jeugdhulp

Door: redactie

4/01/17 - 19u00 Bron: Belga

© thinkstock.

Meer investeringen in de jeugdhulp. Dat had Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) beloofd voor 2017. Over de verdeling van een extra budget van 3 miljoen euro bestaat nu alvast meer duidelijkheid. Zo gaat een deel van de middelen naar extra crisisopvang in Antwerpen, extra begeleiding van gezinnen en extra begeleiding van meisjes in de gemeenschapsinstelling van Beernem. Er gaat ook een half miljoen euro naar projecten rond beveiligde plekken voor 25 meisjes in de private sector. Dat heeft het agentschap Jongerenwelzijn vandaag bekendgemaakt.