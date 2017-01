Jonge mama sterft bij botsing met strooiwagen, dochtertje van anderhalf kritiek

Door: redactie

Bij een verkeersongeval op de N30 tussen Houffalize en de Baraque de Fraiture is deze middag een 23-jarige vrouw om het leven gekomen toen ze tegen een strooiwagen botste. Haar dochtertje van anderhalf raakte zwaargewond.

De 23-jarige vrouw uit Gouvy, een dorp in de provincie Luxemburg, verloor deze middag rond 11.15 uur de controle over haar wagen: ze botste eerst tegen de berm, werd weggeslingerd en belandde uiteindelijk tegen een strooiwagen.



Op de achterbank zat haar dochtertje van anderhalf jaar oud. Het meisje werd met zware verwondingen per helikopter afgevoerd naar het Citadelziekenhuis van Luik.



Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse. Of het ongeval veroorzaakt werd door gladheid, is nog niet geweten. Tijdens de interventie van de hulpdiensten werd het verkeer op de N30 een tijdlang onderbroken.