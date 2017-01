Verwarde jongen in Leuven blijkt vermist in Duitsland

Door: redactie

4/01/17 - 18u47 Bron: Belga

© Politie Leuven.

De jongen die de politie dinsdagochtend om 3u44 zonder papieren dwalend aantrof in de stationsomgeving van Leuven en die zich niet kenbaar kon maken, blijkt de 23-jarige Antony K. te zijn die sinds maandag vermist werd in een instelling in het Duitsland Recklinghausen, meldt de Leuvense politie.