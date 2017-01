Jongeman met geheugenverlies aangetroffen in Leuven

Door: redactie

4/01/17 - 16u21 Bron: Federale Politie

© Politie Leuven.

De politie en het parket van Leuven willen meer te weten komen over een onbekende jongeman die gisteren in de vroege ochtend werd aangetroffen in de stationsomgeving van Leuven.

De jongen spreekt niet en slaagt er ook niet in om op een andere manier kenbaar te maken wie hij is en waar hij vandaan komt. Hij reageert op Franse en Nederlandse vragen. De jongen heeft geen papieren bij om zich te identificeren. De politie en het parket zouden graag de identiteit van deze jongen achterhalen.



De jongeman is ongeveer 20 jaar oud en heeft een zwarte huidskleur. Hij is 1m88 lang en heeft kort zwart kroeshaar. Hij heeft een klein, rond litteken in het midden van zijn voorhoofd. Op het moment dat hij werd aangetroffen droeg hij een bruine winterjas en een donkere muts met oorverwarmers. In de kraag van zijn jas is een etiket aangebracht met de naam 'KABASALE Anthony' en een barcode. Mogelijk komt de jongen uit een instelling waar de kledij uit handen wordt gegeven voor een wasbeurt door een droogkuis.



Kent U deze jongen of weet u iets meer over hem, dan vragen de speurders contact op te nemen via het gratis telefoonnummer 0800/30300. U kan ook reageren via email.