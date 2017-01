Stalkster Theo Francken wordt geïnterneerd

Door: redactie

De correctionele rechtbank van Leuven heeft vandaag de internering bevolen van Linda S. De 62-jarige vrouw uit Leuven stalkte gedurende ruim 3,5 jaar staatssecretaris Theo Francken (N-VA).

Linda S., die morgen 63 jaar wordt, belaagde de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 1 januari 2012 tot 16 juni 2016. Ze belde Theo Francken soms tot tientallen keren per dag en sprak hem steevast aan als haar "soulmate".



De stalking begon na een eenmalige ontmoeting. De vrouw uitte haar politieke ambities bij de N-VA en kreeg het gsm-nummer van Francken van het secretariaat van de partij. S. belde met een geheim nummer dat Francken niet kon laten blokkeren. Het trieste record was 253 telefoontjes in één dag.



De vrouw belaagde eind mei 2015 ook Stijn Lemmens, voorzitter van de lokale N-VA-afdeling van Leuven. Ze moest zich voorts verantwoorden voor diverse feiten van afzetterij en diefstal van etenswaren.



De rechtbank heeft de internering bevolen als beschermingsmaatregel. De rechter baseerde zich op het verslag van een aangestelde psychiater die op 14 november 2016 tot de bevinding kwam dat S. aan een stemmingsstoornis lijdt en dat het risico op herval groot is. Sinds 28 oktober 2016 is de vrouw gedwongen opgenomen in het Universitair Psychiatrisch Centrum in Kortenberg.