"Geen verband tussen Tsjernobyl en stijgend aantal gevallen schildklierkanker"

Door: redactie

4/01/17 - 15u40 Bron: Belga

© anp.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block ziet geen verband tussen het stijgend aantal gevallen van schildklierkanker dat zich de laatste decennia in ons land en ook elders in de westerse wereld voordoet en de kernramp in Tsjernobyl uit 1986. Dat stelt ze in haar antwoord op een schriftelijke vraag van Anne Dedry (Groen).

Omdat de radioactieve wolk die ons land bereikte na de ramp in Tsjernobyl sterk verdund was, bleef de blootstelling hier aan radioactieve stofdeeltjes zeer beperkt en vergelijkbaar met de jaarlijkse natuurlijke stralingsdosis. "Dit volstaat niet om de meetbare verhoging van het aantal schildklierafwijkingen te verklaren", aldus de minister.



In ons land doen zich bijvoorbeeld opvallend meer schildklieraandoeningen voor in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen, terwijl op basis van het parcours dat de wolk volgde eerder een oost-west verschil kon verwacht worden.