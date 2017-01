Antiseksismewet te onbekend: meldingen binnenkort mogelijk via app

Door: redactie

4/01/17 - 15u40 Bron: Belga

De app is een idee van Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Elke Sleurs. © belga.

De antiseksismewet heeft vorig jaar amper klachten opgeleverd, 25 om precies te zijn. En dus heeft Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Elke Sleurs, het plan opgevat een sensibiliseringscampagne op poten te zetten. Deze zomer wordt een app gelanceerd die tot meer meldingen moet leiden.

Uit cijfers die de krant 'De Morgen' opvroeg, blijkt dat er in een jaar tijd slechts 25 klachten werden ingediend in het kader van de antiseksismewet. Die kwam er na een ophefmakende reportage over seksisme in de Brusselse straten. De wet, een stokpaardje van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH), blijft grotendeels onbekend bij het brede publiek.



Sleurs wil daarom nog voor de zomer met een sensibiliseringscampagne op de proppen komen. Die moet slachtoffers aanmoedigen om aangifte te doen van overtredingen, maar ook in bredere zin bekendmaken welke handelingen strafbaar zijn. In de zomer komt er ook een app: slachtoffers zullen zo onmiddellijk een klacht kunnen indienen.



"De toepassing wordt vergelijkbaar met die tegen homofoob geweld, die in 2013 werd gelanceerd", is te horen bij het kabinet van de staatssecretaris. De 'Bashing'-app was drie jaar geleden een succes, met driehonderd meldingen in de eerste zes maanden. Intussen is de toepassing echter niet meer beschikbaar.



"Een team van experts is ook volop bezig met een evaluatie van de wetgeving rond discriminatie en racisme", stelt het kabinet. "Als die analyse rond is, zal de antiseksismewet tegen het licht worden gehouden en mogelijk worden bijgestuurd. We mogen echter niet te snel handelen en dezelfde fout maken als in 2014, toen snel-snel een wet werd geschreven naar aanleiding van een reportage."