Kritiek op uitspraak Bonte zwelt aan: "Zeggen dat rechters wereldvreemd zijn, is idioot"

Rechtbankvoorzitter Luc Hennart (links) vindt de uitspraak van de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, "zeer schadelijk". © Photo News.

Luc Hennart, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, noemt de uitspraken van burgemeester Hans Bonte (sp.a) uit Vilvoorde "ontzettend schadelijk". Bonte liet weten een deel van de magistratuur "wereldvreemd" te vinden, althans in radicaliseringszaken.

"Zijn woorden zijn ontzettend schadelijk", zegt Hennart. "Bonte brengt het werk van de rechter in diskrediet, terwijl die wel degelijk voeling heeft met de realiteit. Geen zaak is dezelfde en je moet respect opbrengen voor de beslissing van de rechter. Zeggen dat de rechters wereldvreemd zijn, is idioot. En het schept een uiterst gevaarlijk klimaat", vervolgt hij.



Volgens hem beschadigen dergelijke uitspraken de goede werking van de rechters in een democratische rechtsstaat.



Bonte zei eerder in kranten De Standaard en Het Nieuwsblad dat er - ook vandaag nog - onvoldoende aandacht is voor jonge boefjes die stilaan geëvolueerd zijn tot georganiseerde misdadigers en uiteindelijk terroristen. "Helaas stel ik keer op keer vast dat jeugdhulpverleners en jeugdrechters totaal voorbijgaan aan de risico's die een kwetsbare groep jongeren uit migrantengezinnen, die niet zelden opgroeien in erbarmelijke omstandigheden, in zich draagt", zei hij.



Hij verweet sommige rechters, vooral Franstalige van de Brusselse rechtbank, dat ze radicaliseringsprocessen niet onder ogen zien en daarom "wereldvreemd" zijn.



Volgens de kranten zijn de uitspraken van Bonte opvallend, omdat de N-VA nog een storm van kritiek over zich heen kreeg toen N-VA-voorzitter Bart De Wever over "wereldvreemde rechters" sprak in de zaak van een Syrisch gezin dat een humanitair visum vroeg.