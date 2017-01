Toeriste verkracht: gerecht zoekt 'supporters'

Door: Bjorn Maeckelbergh

4/01/17 - 13u34 Bron: Eigen berichtgeving

De brutale verkrachting deed zich voor vlak bij metrostation Zwarte Vijvers in Sint-Jans-Molenbeek. © belga.

sint-jans-molenbeek Politie en gerecht jagen op meerdere mannen die in Sint-Jans-Molenbeek supporterden bij de verkrachting van een jonge Marokkaanse vrouw in de nacht van 30 september op 1 oktober. De vermeende verkrachter zit intussen in de gevangenis. Als de mannen die hem aanmoedigden ook worden opgepakt, riskeren ze mogelijk dezelfde straf als de verkrachter: tien jaar cel.

Eén uur. Zo lang zou de man zich vergrepen hebben aan een Marokkaanse toeriste die in Molenbeek op bezoek was bij haar familie. De 26-jarige vrouw was verdwaald en op zoek naar het adres van haar zus bij wie ze overnachtte. Ze zocht hulp in een nachtwinkel nabij metrostation Zwarte Vijvers. Een jonge klant stelde voor haar naar huis te brengen. Op de parking stapte de vrouw een bestelwagen in.



Volgens haar troepten daarop meerdere mannen samen rond het voertuig. De vrouw zegt dat ze door de raampjes toekeken hoe de dader haar verkrachtte. Volgens haar moedigden de mannen buiten de auto haar verkrachter aan. Alsof ze aan het supporteren waren bij een sportwedstrijd.



De dader zou tijdens de feiten gezegd hebben dat ze hem niets kon maken "omdat hij toch illegaal in België was". De vrouw moest ook haar gsm, Marokkaanse identiteitskaart en de 550 euro in haar portefeuille afgeven alvorens ze op de Gentsesteenweg in Molenbeek uit de bestelwagen werd gezet.



Zelfmoordpoging

De vrouw - die enkel Arabisch en Spaans spreekt - stapte naar de politie, maar kon haar niet verstaanbaar maken. Een voorbijganger zag later die nacht hoe het slachtoffer in shock zich in het kanaal wilde gooien. Hij kon haar op het nippertje tegenhouden en de hulpdiensten bellen.



Dader Salah C. (20) kon eind vorig jaar worden opgepakt. Het parket van Brussel bevestigt zijn aanhouding. De man ontkent echter. Hij zegt dat hij enkel vluchtte voor de politie omdat hij drugs bij zich had. Een getuige wijst hem echter ook aan als de verkoper van de gestolen gsm van het slachtoffer.



Medeplichtig

Bronnen dicht bij het onderzoek zeggen dat er nu volop wordt gezocht naar de mannen die supporterden bij de verkrachting. "Want ook juichen en joelen bij een verkrachting is een misdrijf, zelfs al raken ze die vrouw niet persoonlijk aan", verduidelijkt Filiep Jodts, procureur des konings in Veurne. "Deze mannen hebben namelijk geweigerd iemand in gevaar te helpen."



Mogelijk hebben zij de man ook opgedragen of aangemoedigd om steeds verder te gaan. In die gevallen kan het parket deze mannen proberen te laten vervolgen als mededader. Dan riskeren zij dezelfde straf als de échte dader, 10 jaar cel.