Limburg neemt afscheid van Kerim (23), die omkwam bij bloedige aanslag in Istanboel

Door: redactie

4/01/17 - 13u30

De 23-jarige Kerim Akyil, die om het leven kwam bij de aanslag in Istanboel in de nacht van oud op nieuw. © rv.

In het Limburgse Houthalen-Helchteren zijn vanmiddag zo'n 200 familieleden en vrienden samengekomen in de Groene Moskee om afscheid te nemen van Kerim Akyil, de 23-jarige Belg die op oudejaarsnacht om het leven kwam tijdens de aanslag op een nachtclub in Istanbul.

"Boodschap van verdraagzaamheid" "Ik denk dat het bijzonder belangrijk is, zeker in rumoerige tijden waar polarisatie gaandeweg de overhand dreigt te halen", aldus CD&V-voorzitter Wouter Beke.

In Maasmechelen waren gisteravond al enkele honderden mensen samengekomen op een wake voor Kerim.