Dag na mededeling Jambon: haatspuier op Facebook riskeert jaar cel voor beledigen Afrikaanse vrouw

4/01/17 - 12u58 Bron: Belga

tielt/meulebeke Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zei het gisteren nog naar aanleiding van de haatreacties op de dood van de Turkse Belg in Istanboel: "Alle haatspuiers op sociale media zullen worden aangepakt". Een 42-jarige vrouw uit Tielt weet sinds vandaag hoe streng de straffen zijn: ze riskeert tot één jaar cel en 6.000 euro boete voor het beledigen van een restaurantuitbaatster van Afrikaanse origine.

De 42-jarige vrouw uit Tielt, Karoline V., stond vandaag voor de rechter in Brugge, maar liet verstek gaan. Ze moest zich nochtans komen verantwoorden voor racistische uitlatingen op Facebook. Die waren gericht aan het adres van een restaurantuitbaatster van Afrikaanse origine uit het West-Vlaamse Meulebeke.



Op 21 november bezocht de vrouw er restaurant Melanzane. Het kwam er, wellicht na overmatig drankgebruik, tot een confrontatie met de uitbaatster van de zaak, Nadine N. V. moest de zaak verlaten en uitte op Facebook haar ongenoegen: "Slechtste kok ever. Wij gaan die lul kraken. En diep. Geen enkele vetzak gaat mij op mijn plaats zetten. Ik ga 'dees klomp vet' vakkundig afbreken."



De vrouw uit Tielt liet zich volgens het parket ook duidelijk racistisch uit over de uitbaatster. "Ik maak jou en je bruin wijf kapot. Volgens mij is de kok gewoon te lui. Zoals de rest van het personeel. Dikke negers die nog geen aperitief kunnen schenken."



Het openbaar ministerie tilt zwaar aan de feiten en vordert een ernstige straf voor de beklaagde. Ze riskeert een gevangenisstraf van één maand tot één jaar en een geldboete van 300 tot 6.000 euro. De rechter doet uitspraak op 1 februari.



Gisteren nog werd duidelijk dat de zogenaamde 'Internet Referral Unit (IRU)', de speciale dienst van de federale politie, strenger zal inzetten op het controleren van dergelijke haatreacties. De dienst wordt de komende weken trouwens nog verder versterkt. Volgens de minister zijn er vijftien vacatures.