Twintiger vindt 6.000 vakantiefoto's op 'nieuwe' laptop

Mathias Mariën

4/01/17 - 12u35

Beernem/brugge Een twintiger die een laptop kocht in de Brugse Media Markt, kreeg de verrassing van zijn leven toen hij het toestel thuis opstartte. Op zijn 'nieuwe' computer stonden meer dan 6.000 vakantiefoto's en bestanden van een vorige eigenaar. "Een menselijke fout", zegt Media Markt.

Stijn Van Poucke (21) uit het West-Vlaamse Beernem kan het nog altijd niet geloven. "Ik ben geen kenner of grote gebruiker van computers. Toen ik m'n laptop kocht, vroeg ik de winkel dan ook om alles te programmeren", doet hij zijn verhaal. De verkopers regelden alles en stuurden Stijn naar huis met z'n gloednieuwe laptop.



Althans, zo dacht hij toch. "Bij het opstarten kwam er plots een bureaubladachtergrond met enkele meisjes tevoorschijn. Het leek net een vakantiefoto. Vreemd, maar dat kon gebeurd zijn bij het voorprogrammeren om alles te testen, dacht ik." Het was pas enkele dagen geleden dat de vriendin van Stijn in een van de mappen de duizenden foto's van een ander meisje vond. "Ze was boos en dacht zelfs dat ik haar bedroog met dat meisje. Maar ik wist helemaal van niks", lacht Stijn.



Het koppel vond uiteindelijk meer dan 6.000 foto's en documenten. "Via de bestanden konden we achterhalen wie de vorige eigenaar was. We hebben haar al proberen te contacteren, maar zonder succes", aldus Stijn.



Media Markt, dat stelt dat toestellen die reeds gebruikt werden in zeer uitzonderlijke omstandigheden weer verkocht worden aan verlaagde prijs én met vermelding, nodigt Stijn nu uit om samen te bekijken wat er misliep.