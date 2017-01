Historisch houten jacht in Antwerpen plots gezonken

Door: Kristof Aerts

4/01/17 - 11u38 Bron: Eigen berichtgeving & Belga

© Kristof Aerts.

Aan de Nieuwpoortkade aan het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen is een historisch vaartuig, de Ouderhoek, bijna volledig gezonken. In tegenstelling tot de eerste berichten gaat het niet om een van de museumstukken van het MAS, maar om een stuk varend erfgoed in privébezit. Hoe dat is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De brandweer is met een duikteam ter plaatse, maar de berging zal allicht via een gespecialiseerde dienst moeten gebeuren.