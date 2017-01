Toplui farmabedrijven betwisten schuld bij levering aan Mexicaanse drugsbaron

Door: redactie

4/01/17 - 11u02 Bron: RTL Info

Het dossier tegen de zeven toplui van twee farmaceutische bedrijven is behoorlijk lijvig. © belga.

dadizele/brussel Zeven zaakvoerders van twee farmabedrijven uit Dadizele en Brussel, Sterop en Andacon, betwisten dat ze wetens en willens efedrine en pseudo-efedrine geleverd hebben aan een Mexicaanse drugsbaron. Die zou er vervolgens miljoenen pillen methamfetamine, ook crystal meth of ice, mee gemaakt hebben. Volgens het federaal parket wisten de bedrijven aan wie ze leverden en wat er met de pillen zou gebeuren, maar dat spreken de zaakvoerders tegen.

Efedrine is een vrij onschuldig product dat ook in hoestsiroop zit. De stof is anderzijds ook de basis om het sterk verslavende methamfetamine te maken, beter bekend als crystal meth of ice. De invoer van het product is daarom verboden in Mexico.



De Mexicaanse drugsbaron Ezio Figueroa-Vasquez zocht daarop contact met fabrikanten of handelaars in efedrinehoudende geneesmiddelen in Azië, Afrika en Europa om hem de medicamenten in grote hoeveelheden te verkopen, om vervolgens in laboratoria in Mexico de efedrine uit de geneesmiddelen te destilleren.



In België zocht de drugsbaron, soms via een tussenpersoon, contact met twee farmaceutische bedrijven: Sterop uit Brussel en Andacon uit Dadizele. Hij zou er ongeveer 200 miljoen efedrinetabletten hebben besteld gedurende minstens twee jaar. De Belgische leveranciers zouden de man zo aan vier ton efedrine geholpen hebben, goed voor meer dan 66 miljoen icepillen en een omzet van 360 miljoen euro, tot de douane en de politie de trafiek op het spoor kwamen.



Via Spaans tussenpersoon

De Belgische bedrijven beweren dat ze ter goeder trouw hebben gehandeld. "Wij leveren jaarlijks tientallen miljoenen pillen aan bedrijven over de hele wereld", verklaarde Sofie E., afgevaardigd bestuurster van Sterop en Sterop Overseas, aan de rechtbank. "Wij leveren pas als we van onze klanten de verzekering krijgen dat zij over de nodige vergunningen beschikken. De leveringen van efedrine aan Mexico waren groot, maar waren voor ons niet uitzonderlijk groot."



Bovendien gebeurde alles via een tussenpersoon. "Die kocht in naam van een Spaans bedrijf producten bij ons en meldde dat hij een bestelling uit Mexico had van een bedrijf dat over de nodige vergunningen zou beschikken. Het was de Mexicaanse douane die de efedrine tegenhield, maar noch de Belgische douane, noch het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen of Gezondheidsproducten (FAGG) hadden ons verwittigd dat efedrine Mexico niet binnen mocht."



Het bedrijf Andacon geeft toe dat het met de Mexicaanse drugsbaron in contact kwam. "Wij zijn met Figueroa in contact gekomen via een Spaanse klant, met wie we al tien jaar samenwerkten", zei Christel L., voormalig zaakvoerster van Andacon. "Onze Spaanse klant zei dat die man ter goeder trouw was. We hebben tweemaal relatief kleine hoeveelheden pseudo-efedrine geleverd. Figueroa heeft ons alleen gevraagd om op de verpakkingen de merknaam en niet de actieve stof te zetten."



De federale procureur zei dat de uitwisseling van e-mails en telefoontjes duidelijk tonen dat de bedrijven willens en wetens hebben gehandeld.