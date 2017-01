Onderzoek naar discriminatie bij operator kilometerheffing

Door: redactie

4/01/17 - 06u45 Bron: Belga

© photo news.

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en kmo's Willy Borsus (MR) heeft aan de FOD Economie gevraagd om een onderzoek te openen naar mogelijke discriminatoire praktijken bij het bedrijf Satellic na klachten van de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR). Dat schrijft L'Echo.

Volgens de transportbond maakt de operator van de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton zich schuldig aan discriminatie omdat slechts enkele transportbedrijven een factuur per vloot kunnen krijgen in plaats van per voertuig.



De facturatie per vloot is sinds december mogelijk bij Satellic, maar is enkel mogelijk voor bedrijven die "post paid" betalen, met een tankkaart, via domiciliëring of via een commerciële partner van Satellic. Transporteurs die prepaid betalen (via een overschrijving) of een kredietkaart als betaalwijze gebruiken, moeten blijven werken met een factuur per voertuig. Die maatregel treft volgens UPTR vooral "de zelfstandigen en kmo's".