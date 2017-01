Hans Bonte: "Wereldvreemde rechters? Ja, in radicaliseringszaken"

Door: redactie

4/01/17 - 05u58 Bron: Belga

Hans Bonte. © belga.

Ook Hans Bonte (sp.a) vindt een deel van de magistratuur wereldvreemd. Nochtans steigerde zijn partij toen de N-VA dat vorige maand verkondigde, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

"Noem één terrorist die nog niet gekend was bij politie en justitie vóór hij een aanslag pleegde", aldus de Vilvoordse burgemeester. "Allemaal zijn ze gekend, meestal al heel jong. Ik spreek van 11, 12 jaar. Van drugs gaat het naar diefstallen, georganiseerde misdaad, soms banditisme, en vervolgens radicaliseren ze. Maar het probleem is dat zelfs als alle knipperlichten aanspringen, de remediëring achterwege blijft. Ook vandaag nog."



Jonge boefjes

Bonte vindt niet dat jonge boefjes strenger gestraft moeten worden, maar wel dat ze de aandacht moeten krijgen die nodig is. "Helaas stel ik keer op keer vast dat jeugdhulpverleners en jeugdrechters totaal voorbijgaan aan de risico's die een kwetsbare groep jongeren uit migrantengezinnen, die niet zelden opgroeien in erbarmelijke omstandigheden, in zich draagt."



Straffeloosheid

De sp.a-er vindt dat rechters die niet gepast optreden, moedwillig een vorm van straffeloosheid creëren en noemt hem wereldvreemd. Bontes uitspraak is opvallend, want een maand geleden gebruikte de N-VA datzelfde woord voor (een deel van) de magistratuur, naar aanleiding van de zogenaamde "visumrel". De partij kreeg toen bakken kritiek over zich heen, inclusief van de sp.a.



Gekleurd

Bonte vindt bovendien dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dringend gekleurder moeten worden. "We moeten mensen uit alle gemeenschappen actief aanwerven en voorrang geven. Want tot nu toe kwam elke nuttige tip in de strijd tegen terreur van hén."