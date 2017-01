Nooit zo weinig zware verkeersagressie

SVEN SPOORMAKERS

4/01/17 - 05u00

© afp.

Nooit eerder was er zo weinig zware verkeersagressie als in 2016: er zijn 'maar' 23 incidenten geteld waarbij chauffeurs over de schreef gingen. In 2013 waren dat er nog 51. "Dankzij het succes van de dashcam", meent Touring.

In één op de drie incidenten is er sprake van fysiek geweld tussen de bestuurder van een voertuig en een fietser, waarbij het niet altijd duidelijk is wie de overtreding beging die tot de agressie leidde. "Meestal gaan de betrokkenen elkaar te lijf met de blote vuist, enkele keren met een brandblusser of een krik. Maar soms is er ook pepperspray in het spel of worden er messteken toegebracht", zegt Danny Smagghe, woordvoerder van automobilistenorganisatie Touring. Al kan het nóg extremer. Een maand geleden raasde een bestuurder in Brugge over het voetpad voorbij een file. Toen een fietsster hem voor gek verklaarde, stapte de man uit en wilde haar aanvallen met een bijl. Omstanders konden hem net op tijd overmeesteren.



Dashcam

De verklaring voor de plotse daling - in 2013 waren er nog dubbel zoveel incidenten - ligt volgens Touring onder meer bij de dashcam. Het cameraatje dat je op je dashboard monteert, raakt steeds meer ingeburgerd. "Veel bestuurders zijn bang dat ze gefilmd worden en te kijk gezet op publieke fora. Een aantal gevallen is uitgebreid in het nieuws geweest, met collectieve afkeuring van het publiek tot gevolg. Hoe meer erover gesproken wordt, hoe meer sensibilisering."



Een belangrijk vonnis daaromtrent was de veroordeling van wegpiraat Curd V. (51) in maart vorig jaar. De Leuvense rechtbank erkende toen voor het eerst dashcam-opnames van andere chauffeurs als bewijs.



Lees in onze Pluszone, exclusief voor abonnees, hoe de camera zijn opmars maakt binnen onze samenleving, soms ten koste van onze privacy. Proef nu vier weken voor maar twee euro.