ISOLDE VAN DEN EYNDE

4/01/17 - 03u00

© Jan Aelberts.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is alomtegenwoordig. Maar volgens oppositiepartij sp.a staat hij voor veel geblaat en weinig wol. "We zijn halfweg de legislatuur. Het wordt tijd dat de minister uitpakt met realisaties in plaats van loze beloftes." Vijf werven waarop Weyts zich volgens de oppositie vooral minister van Immobiliteit toont.

Mobiele trajectcontroles © Dieter Nijs. Een belangrijk dossier dat stokt, is dat van de mobiele trajectcontroles, zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. In maart 2015 kondigde Weyts aan dat hij die wil inzetten tegen snelheidsduivels. Een jaar later meldde hij dat de Vlaamse regering 285.000 euro pompt in de ontwikkeling van mobiele trajectcontroles en dat hij hoopt dat het project nog in 2016 op punt staat. Maar op 2 december blijkt dat het Agentschap Wegen en Verkeer het systeem niet zelf kan ontwikkelen en dat Weyts in 2017 een marktbevraging moet lanceren.



Reactie Weyts: "Het gaat om een nieuwe technologie die moet worden ontwikkeld. Dat neemt dus meer tijd in beslag."





Kilometerheffing voor personenwagens De kilometerheffing voor personenwagens vordert met een slakkengang. "Telkens als we geconfronteerd worden met dramatisch slechte filecijfers, grijpt minister Weyts naar die kilometerheffing als dé oplossing", stelt Vandenbroucke vast. Eind 2014 kondigde de N-VA'er een nieuw proefproject aan, in mei 2015 herhaalde Weyts dat hij in de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens een uitstekende gelegenheid ziet 'om een volledig gebiedsdekkend proefproject uit te rollen - ook voor personenwagens.' Maar ook dit dossier wordt op de lange baan geschoven. "Tijdens de bespreking van zijn beleidsbrief op 2 december 2016 zei de minister: "Of een nieuw proefproject met betrekking tot een slimme kilometerheffing voor personenwagens opportuun is, wordt onderzocht."



Reactie Weyts: volgens de minister loopt er op dit moment een 'proefproject' dat onderzoekt hoe het draagvlak voor een kilometerheffing voor personenwagens vergroot kan worden.





Informatieborden in real time aan bushalte Laten al sinds 2014 op zich wachten: betrouwbaardere infoborden waarop gebruikers van het openbare vervoer aan de halte in real time kunnen zien wanneer de volgende bus of tram aankomt. De huidige haperen geregeld en Weyts en Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, lieten twee jaar geleden al verstaan naar een betere versie te zoeken. In maart 2015 zat "die in de fase van de marktverkenning". In december vorig jaar zei Weyts in het parlement dat die marktbevraging afgerond is en de gegevens worden verwerkt. "Meer dan 2 jaar later zijn ze er nog niet eens", hekelt Vandenbroucke. "Dit is geen hogere wiskunde, hé."



Reactie Weyts: die borden komen er in 2018. "Intussen is de real time-app operationeel en te raadplegen op alle toestellen. Op veel lijnen, zoals de kusttram, is er al up-to-date informatie te vinden."





Eén ticket voor trein, tram en bus Er lijkt weinig schot te zitten in een voorstadsnet in Antwerpen en Gent met één ticket voor trein, tram en bus. Zo'n stadsnet moet de files aanpakken. "In maart 2015 beloofde Weyts een studie, in februari 2016 maakte hij zich sterk dat zo'n voorstadsnet met één ticket zal worden uitgewerkt. Maar bij de bespreking van de beleidsbrief wijst Weyts er plots op dat de realisatie ervan een bevoegdheid van de federale overheid is. Over één ticket voor alle vervoersmiddelen rept hij geen woord meer", zegt Vandenbroucke.



Reactie Weyts: de N-VA-minister benadrukt dat er sinds december vorig jaar 's morgens en 's avonds drie extra treinen vanuit de Noorderkempen zijn ingelegd. "En in 2017 wordt dat nog uitgebreid." Over het ticket zegt hij niks.