Ouders autistische Stan (5) krijgen zorgbudget dat alle instellingen weigeren: "€42.500 om zelf voor kind te zorgen"

JEF VAN NOOTEN

4/01/17 - 05u00

© Photonews.

Ten einde raad waren ze, de ouders van de autistische Stan Andries (5). Geen enkele instelling wil hun kind opvangen. Zelfs niet als ze daar 42.658 euro extra voor kregen. Na maanden miserie is er nu eindelijk goed nieuws: door een nieuwe wet krijgen Stans ouders zelf dat geld, zodat ze thuis voor hem kunnen zorgen.

De ouders van de kleine Stan uit Olen (Antwerpen) kwamen begin oktober met hun verhaal naar buiten. Hun zoon heeft een zware vorm van autisme, gecombineerd met een eetstoornis, een immuunziekte en epilepsie. Een zeldzame combinatie die ze in het UZ Antwerpen nog nooit hadden gezien. Hij functioneert als een baby van minder dan zes maanden. Wassen, aankleden, eten: voor alles heeft Stan begeleiding nodig. Professionele hulp is dus haast onvermijdbaar. Daarom klopten zijn ouders aan bij twaalf schoolvervangende dagcentra in Antwerpen en Limburg. Nergens was Stan welkom, want geen enkele instelling wilde zich aan zijn verzorging wagen. Ook buitengewoon onderwijs -al dan niet in combinatie met een semi-internaat - bood geen soelaas. In een poging één van de centra toch te overtuigen, had de overheid 42.658 euro gekoppeld aan de opvang voor Stan. Maar zelfs dan was de jongen nergens welkom.

Beste oplossing

Onder impuls van Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is er nu toch een oplossing gevonden. In ruil om Stan thuis op te vangen, krijgen zijn ouders voortaan het geld dat anders naar een instelling zou gaan. Voorheen kon zoiets wettelijk enkel bij thuisopvang van volwassenen, maar het Vlaams Parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor het ook bij kinderen kan. Mama Sofie Verreydt-Vennekens is bijzonder opgelucht. "Voor ons is dit een goede oplossing. We zijn al zo vaak op een 'njet' van een instelling gebotst dat ons vertrouwen erin weg is. Mocht één van de centra Stan plots wel aanvaard hebben voor wat extra centen, zouden we daar geen goed gevoel bij gehad hebben. Stan leert traag en bevindt zich graag is een thuissituatie. Voor hem is het dus sowieso beter dat hij thuis opgevoed wordt."



